Colombia.- Colombia confirma a la ONU las muertes de siete "niños soldado" en el bombardeo del Ejército en Guaviare

Archivo - Imagen de archivo de un militar colombiano en el valle del Cauca - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas ha recibido las autoridades colombianas la confirmación de las muertes de siete niños reclutados por las disidencias de las FARC durante un bombardeo efectuado por el Ejército esta semana en Guaviare, en el este del país, contra el grupo rebelde liderado por alias 'Iván Mordisco'.

"Con profunda preocupación, hemos recibido la confirmación, por parte de la Defensoría de Colombia y de su Insituto de Medicina Legal, del fallecimiento de tres niños y cuatro niñas en el desarrollo de las hostilidades" hace saber la oficina del representante del Alto Comisionado, Scott Campbell, en un publicado en redes sociales sobre el bombardeo.

En la nota, la oficina de la ONU destaca que el ataque ocurrió contra un "objetivo militar legítimo" y que los siete niños fallecidos eran "víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal". A pesar de ello, Naciones Unidas insta al Gobierno colombiano a "hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular, para prevenir el reclutamiento y uso de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales".

Asimismo, la oficina para los DDHH de la ONU pide al Ejército que "adopten todas las precauciones necesarias" durante sus preparativos de inteligencia antes y durante las operaciones "para proteger y evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exhibió el sábado una causa de fuerza mayor para justificar el bombardeo. "No es un crimen de guerra, porque si no se hace, 150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban al frente", ha indicado Petro en comentarios publicados en su cuenta de la red social X.

"En las 12 acciones de bombardeo que he ordenado en mi gobierno, he pedido el máximo de Inteligencia para evitar muerte de menores y lo he hecho sobre la base de neutralizar mandos de los grupos del narco. Mi ofrecimiento de paz buscaba antes que nada liberar menores de la guerra. Por diferentes motivos hemos liberado 2.411 niños", ha recordado el mandatario.

Sin embargo, "en las selvas del Guaviare, muy lejos de cualquier sitio poblado y con escasa inteligencia", el presidente ha argumentado que "debía preservar, ante que nada, vidas de soldados expuestos a una acción ofensiva letal".

"En la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión", ha zanjado el mandatario.