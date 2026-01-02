Colombia.- Colombia controlará los precios para luchar contra la inflación provocada por la subida del salario mínimo

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Colombia. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Ene.

El Gobierno colombiano está estudiando implantar controles de precios para hacer frente a la posible inflación provocada por la subida del salario mínimo del 23,78% que entró en vigor este 1 de enero.

"Estamos evaluando controlar los precios para evitar presiones inflacionistas", ha reconocido el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en declaraciones concedidas a la emisora 'Blu Radio' recogidas por Europa Press.

"Estaremos muy atentos para controlar, prevenir y, por supuesto, sancionar las prácticas especulativas que son ilegales y que no pueden permitirse", ha añadido el político, que ha rechazado que el incremento de los sueldos vaya a provocar turbulencias económicas o fomentar el mercado negro.

Sin embargo, Sanguino no ha proporcionado detalles sobre qué bienes o servicios podrían ser objeto de las limitaciones, aunque ha apuntado a que las iniciativas a tomar se anunciarán la semana que viene.

ACTAS DEL BANCO CENTRAL

El Banco de la República, instituto emisor del país, ha pronosticado el inicio de un nuevo ciclo de subidas de tipos de interés para reconducir la inflación hasta el 3%, meta fijada para el cierre del 2027.

"Los miembros del grupo mayoritario hacen énfasis en que, con la información actualmente disponible, se requiere una senda de tasa de interés de política superior al nivel actual para que la inflación converja hacia la meta en 2027", explicó el organismo en las actas de su última reunión, en la que se mantuvo la tasa de referencia en el 9,25%.

El banco advirtió que el proceso de desinflación observado durante 2024 se interrumpió en 2025 hasta el punto de que el indicador está ahora más alto que hace doce meses. En concreto, la inflación cerró noviembre en el 5,3%, dos décimas menos que el mes anterior, pero cuatro décimas más en comparativa interanual.