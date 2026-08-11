Colombia.- Colombia declarará la "emergencia económica" tras el terremoto de 7,4 registrado en el noroeste del país

Ciudadanos en las calles de Medellín, Colombia, tras el seísmo de 7,4 - Europa Press/Contacto/Juan Jose Patino

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia declarará la "emergencia económica" en el país para atender a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado este lunes en el noroeste del país y que ha dejado más de 180 muertos.

"Activamos bajo el marco de la emergencia económica que esperamos se promulgue el día de hoy un crédito de hasta 450 millones de dólares (390 millones de euros) con el Banco Mundial para atender esta emergencia", ha anunciado el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una sesión conjunta el Senado y la Cámara de Representantes en la que ha apuntado a que esos fondos "pueden estar disponibles antes de terminar esta semana".

Asimismo, el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella pondrá "a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres", lo que permitirá brindar "una reacción rápida" a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, según ha señalado Gómez.

"Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastres", ha agregado el titular de Hacienda, puntualizando que la "unica preocupación" del actual Ejecutivo es que "esos recursos sean ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)", pese a que De la Espriella prometió una depuración de este organismo

Aquí nuestra única preocupación, nuestra única preocupación, es que lo que corresponde desde el punto de vista institucional es que . Y este gobierno considera que esa institución, que a lo largo de cuatro años ha demostrado ser proporcional.

Gómez ha defendido estas medidas pese a "las gravísimas condiciones fiscales que hemos heredado" del gobierno del expresidente Gustavo Petro. "Para nosotros es más importante atender las víctimas y las personas que hoy en día están sufriendo producto del fenómeno del terremoto", ha asegurado.