Colombia denuncia ante la OEA "injerencia" extranjera en las presidenciales

Ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ha denunciado este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que las elecciones del pasado domingo, que ha ganado el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, fueron objeto de "injerencia" extranjera.

"Estamos en un mundo en el que han reaparecido estas tinieblas, hablo específicamente de cómo la injerencia de los poderes extranjeros aparecen en la opinión pública cuando mandatarios de otros países señalan y declaran haber intervenido en la elección del presidente que ganó el preconteo de las elecciones en Colombia", ha declarado durante una sesión de la organización celebrada en Panamá.

La ministra ha advertido de que el "unilateralismo" y la injerencia de "poderes extranjeros" sobre otros países, particularmente en el continente americano, socavan "la democracia y los principios de coexistencia que fueron conquistados por los procesos de descolonización".

Por ello, ha reclamado "lo importante que es la OEA como foro político hemisférico para proteger la soberanía y la democracia de los pueblos", dos elementos que ha defendido frente al "ascenso de los identitarismos esencialistas que dividen a las sociedades ante la concentración de la riqueza" y ante la eliminación de "las fronteras entre poder económico y poder político".

Villavicencio ha hecho estas declaraciones después de que varios líderes felicitaran el lunes a De la Espriella pese a lo ajustada de su victoria, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, así como varios mandatarios iberoamericanos como el argentino, Javier Milei, o el chileno, José Antonio Kast.

Este mismo miércoles, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin ha dado asimismo la enhorabuena al "presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella" así como a los colombianos por un proceso electoral que ha descrito como "pacífico y ordenado".

"Colombia ha demostrado una vez más la fortaleza de su democracia y de sus instituciones. El secretario general (...) espera trabajar estrechamente con el presidente electo Abelardo de la Espriella y continuar la valiosa asociación entre Colombia y la OEA para avanzar en los objetivos compartidos del hemisferio", ha señalado en un comunicado en el que ha reconocido la "actitud democrática" del candidato del oficialismo, Iván Cepeda, al reconocer su derrota.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha adelantado este miércoles que entre el jueves y el viernes anunciará al nuevo presidente electo de Colombia, que apunta hacia De la Espriella, después de que la Procuraduría informara de que el escrutinio y el preconteo coinciden en un 99.997%.