Colombia descarta operaciones militares conjuntas con Venezuela en la frontera

Archivo - Colombia descarta que el acuerdo militar con Venezuela conlleve operaciones conjuntas en la frontera - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 16 Mar (EUROPA PRESS)

Colombia y Venezuela fortalecen su colaboración en la lucha contra las economías ilegales que operan a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera común, anunció recientemente el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez. Sin embargo, el ministro precisó en Caracol Radio que esta cooperación no incluirá operativos militares conjuntos, sino que se basará en "operaciones espejo" coordinadas que se ejecutarán de manera paralela en cada lado de la frontera.

"Una operación conjunta se caracteriza porque tiene unidad de mando, y aquí no hay una única unidad de mando, es cada nación haciendo operaciones, pero comunicándose para articular esfuerzos", explicó Sánchez. La importancia de esta cooperación se basa en el intercambio de información e inteligencia, lo que permitirá a ambos países reaccionar de forma más efectiva contra las organizaciones criminales que representan una "amenaza persistente".

Las "operaciones espejo" planeadas permitirán que las acciones de seguridad se realicen simultáneamente en ambos lados de la frontera, buscando evitar que los criminales encuentren refugio en alguno de los dos países. El ministro destacó la importancia de mantener una coordinación cercana para que "los bandidos no vayan a sentir que en el lado colombiano o viceversa, en el lado venezolano, es muy fácil y se puedan escapar".

Este nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad y defensa sucede después de un intento fallido de reunión entre los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Delcy Rodríguez de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro a principios de año en Caracas. Aun así, los dos países lograron concretar varios acuerdos en áreas clave como el comercio, la energía y la seguridad durante el fin de semana en Caracas. Además, Petro y Rodríguez han reprogramado su encuentro para el 23 y 24 de abril en Maracaibo, Venezuela.

Durante la reunión sobre seguridad y defensa, que Sánchez calificó de "productiva, respetuosa, pero también franca", se subrayó la necesidad de una colaboración internacional para afrontar desafíos globales como la lucha contra el narcotráfico. "Si no actuamos los dos países unidos, como lo estamos haciendo con las demás naciones, pues le dejamos un espacio de maniobra a los grupos criminales", afirmó el ministro de Defensa de Colombia, destacando la relevancia de esta colaboración bilateral en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo.