Colombia.- Colombia y Guyana impulsan una alianza en seguridad y energía con el gas como eje de cooperación

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Isabella Bobadilla

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, en la que ambos han abordado la posibilidad de establecer una alianza estratégica centrada en la seguridad regional, la cooperación energética y el desarrollo del sector gasístico.

Según ha informado la oficina de prensa del mandatario electo, durante el diálogo los dos dirigentes han analizado fórmulas para reforzar la cooperación bilateral en áreas consideradas prioritarias por ambos gobiernos y avanzar en una agenda conjunta de interés mutuo.

En este sentido, el comunicado señala que "ambos mandatarios han explorado las bases de una alianza estratégica bilateral en tres diferentes prioritarios: seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas".

La nota destaca el potencial de Guyana en la industria de los hidrocarburos, un ámbito en el que el país sudamericano ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, y sostiene que una mayor cooperación podría contribuir a los planes del futuro Gobierno colombiano para impulsar nuevamente la exploración y la producción energética.

En esta línea, el comunicado afirma que "una alianza con Guyana en este frente aportaría conocimiento, inversión y cooperación técnica de alto valor para este propósito".

Durante su conversación, De La Espriella e Irfaan Ali también han coincidido en la necesidad de reforzar la cooperación entre los países de la región para responder a desafíos compartidos como el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

La oficina del presidente electo enmarca este contacto en la ronda de relaciones internacionales que De La Espriella mantiene antes de asumir el cargo y asegura que el objetivo es "que Colombia recupere su liderazgo regional y llegue posicionada al inicio de la Patria Milagro".