Colombia.- Colombia incauta más de 7,6 toneladas de cocaína en una operación en el puerto de Cartagena de Indias

Archivo - Fotografía de archivo de la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia - Steve Salisbury / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han anunciado la incautación de más de 7,6 toneladas de cocaína en una operación llevada a cabo en el puerto de Cartagena de Indias, el principal del país en el mar Caribe, en el que ha sido descrito como el mayor decomiso en el lugar en la última década.

"Golpe contundente al narcotráfico", ha dicho el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien ha ensalzado en un mensaje publicado a través de redes sociales que "la Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años" y ha detallado que el cargamento tenía Países Bajos como destino.

"En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares (cerca de 5.440 millones de euros)", ha señalado, antes de incidir en que "no hay tregua contra el narcoterrorismo". "Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia", ha explicado.

Por su parte, la Policía colombiana ha insistido en que se trata de "la mayor incautación de los últimos 10 años en este puerto". "El cargamento, oculto bajo la modalidad de mezcla con panela pulverizada, representa una afectación superior a 42.000 millones de pesos (cerca de 11,78 millones de euros) a las finanzas criminales e impide que 19 millones de dosis lleguen a los mercados ilegales", ha zanjado.