Colombia inicia la extradición a EEUU de alias 'Araña', jefe del narcoparamilitar Comandos de la Frontera

Archivo - Militar colombiano en una imagen de archivo. - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha comenzando este viernes el proceso de extradición a Estados Unidos de Giovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', jefe del grupo narcoparamilitar Comandos de la Frontera, quien es acusado por una corte del sur de California por delitos de narcotráfico y organización criminal.

'Araña' ha sido trasladado desde el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de La Picota, en Bogotá, a una base militar de la capital, desde dónde volará en un primera escala a Barranquilla, donde está previsto que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella se dirija a los medios, apunta la prensa local.

Ahí será entregado a las autoridades estadounidenses. Detenido en un hotel de Bogotá en febrero de 2025 tras una serie de negociaciones con el entonces Gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía de Colombia le imputa a su vez una quincena de homicidios, entre ellos líderes sociales y firmantes de los acuerdos de paz.

Comandos de la Frontera surgió en 2017 como una disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, a la que fueron uniéndose otros grupos armados, como 'La Constru', una escisión de las ya extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

'Araña' se encuentra al frente del grupo desde 2019 y ya en 2022 hizo público el interés por sumarse a las políticas de paz del gobierno de Petro. No obstante, en febrero de 2025, en medio del tercer ciclo de negociaciones, fue capturado en respuesta a un aviso de la Interpol.