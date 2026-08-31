Colombia intercepta 4,6 toneladas de cocaína en las últimas tres semanas

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, durante un acto militar. - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha señalado que las autoridades se han incautado de 4,6 toneladas de cocaína y otras drogas, valoradas en 135 millones de euros, en las últimas tres semanas, en operaciones en las que han participado 30 países.

En un mensaje en redes sociales, el nuevo presidente colombiano ha hecho balance de las operaciones antidroga de su Ejecutivo, que asumió el poder a principios de agosto. "Nuestra Fuerza Aérea Colombiana lideró la Operación Multinacional ZEUS ARCANO III, con la participación de 30 países y 17 agencias, articulando capacidades aéreas, marítimas y humanas contra el crimen organizado transnacional", ha informado.

Según los datos ofrecidos desde el 11 de agosto, Colombia se incautó de 4.687 kilogramos de cocaína y 22 kilogramos de THC (el compuesto psicoactivo del cannabis), así como se detuvo a ocho personas y se incautraron dos lanchas rápidas. "Se realizaron 92 misiones aéreas, se verificaron 102 pistas y se identificaron aeronaves y embarcaciones ilegales, puntos de interés y áreas de cultivos ilícitos", ha indicado, cifrando en 157 millones de dólares (unos 135 millones de euros) el valor de la droga.

En este sentido, en un mensaje acompañado de una imagen en la que se muestra los alijos incautados y a personas detenidas, De la Espriella ha reivindicado que el país "está liderando y trabajando con el mundo para cerrarles las rutas del narcotráfico por aire, mar y tierra".

"No tendrán corredores seguros para mover su veneno ni disfrutar de sus fortunas criminales. El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra Fuerza Pública", ha zanjado.