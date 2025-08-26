Colombia ofrece más de 4.000 eruos por información que permita detener al secuestrador de 34 militares

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una recompensa de hasta 20 millones de pesos (cerca de 4.700 euros) a cambio de información que facilite la detención de John Wilmer Ulcue, alias 'Jimmy Parra', miembro de una facción de 'Iván Mordisco', al que la Policía ha señalado por el secuestro de 34 militares colombianos durante el operativo que hace días permitió matar a un líder del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Se ofrece hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos graves delitos contra la fuerza pública y contra la comunidad que protegemos", señalado durante una rueda de prensa en la que ha confirmado la muerte de al menos diez personas y la captura de otras dos, entre ellos un menor de edad, durante los enfrentamientos.

Por su parte, la Policía colombiana ha apuntado a Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias 'Jimmy Parra' o 'Jimmy Martínez, un miembro de "la subestructura 44 'Antonio Ricaurte'" que acumula dos órdenes de captura por coacción armada, como el presunto responsable del secuestro de los militares.

Los militares retenidos participaron en un operativo que acabó con la vida de Willinton Vanegas Leyva, alias 'Dumar', figura clave del EMC, acusado de haber liderado distintos atentados, incluido uno contra unidades militares en la vereda Bolivia, Argelia (Cauca) que se saldó con cuatro soldados muertos el pasado año.

Según las autoridades colombianas, el combatiente abatido "tenía la orden directa" del líder de esta disidencia, alias 'Iván Mordisco', de consolidar los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño, para confrontar a las disidencias de alias 'Calarca', en alusión al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).