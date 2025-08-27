COLOMBIA.- Colombia paga más de 4.000 euros por datos que conduzcan a la captura del secuestrador de 34 militares

COLOMBIA, 27 Aug (EUROPA PRESS)

El Ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció este martes la oferta de una recompensa de hasta 20 millones de pesos (aproximadamente 4.700 euros) por información que contribuya a la captura de John Wilmer Ulcue, más conocido como 'Jimmy Parra'. 'Jimmy Parra', vinculado a una facción de 'Iván Mordisco', es señalado por las autoridades como responsable del secuestro de 34 militares colombianos en un reciente operativo que también resultó en la eliminación de un importante líder de la principal disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC).

"Se ofrece hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos graves delitos contra la fuerza pública y contra la comunidad que protegemos", expresó durante una conferencia de prensa, donde también confirmó la muerte de al menos diez personas y la detención de dos individuos, incluido un menor, en los enfrentamientos.

La policía colombiana ha identificado a Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias 'Jimmy Parra' o 'Jimmy Martínez', miembro de "la subestructura 44 'Antonio Ricaurte'", quien ya cuenta con dos órdenes de captura por coacción armada, como el presunto cabecilla detrás del secuestro de los militares colombianos. Estos militares formaban parte de un operativo que terminó con Willinton Vanegas Leyva, alias 'Dumar', un líder del EMC acusado de liderar varios ataques, incluido uno que dejó cuatro soldados muertos el año pasado en la vereda Bolivia, Argelia (Cauca).

Las fuerzas del orden colombianas indicaron que el combatiente neutralizado tenía instrucciones directas de 'Iván Mordisco', líder de esta disidencia, para fortalecer los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, sumando integrantes de Cauca y Nariño, en un esfuerzo por enfrentar a las disidencias de 'Calarca', refiriéndose al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).