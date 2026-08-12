Colombia.- Colombia pide asistencia a EEUU en operaciones militares contra el "narcoterrorismo", asegura el Pentágono

En el centro de la imagen, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth - DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU EN X

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha solicitado su colaboración en operaciones militares conjuntas en Colombia contra el "narcoterrorismo".

"A través del recién investido presidente (...) Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra --como la Administración Trump denomina a Defensa-- se una al país en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para acabar con los terroristas y las redes terroristas", ha señalado desde Panamá, durante un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

Las autoridades colombianas no se han pronunciado a este respecto hasta el momento.

El jefe del Pentágono, que ha viajado al país centroamericano este mismo miércoles, ha anunciado asimismo que Colombia se sumará a esta coalición, también conocida como Escudo de las Américas, convirtiéndose en 19º país miembro.

En el acto, Hegseth ha aprovechado para arremeter contra "la izquierda internacional" y ha alentado a sus aliados en América Latina a retirarse del Estatuto de Roma y con ello, del Tribunal Penal Internacional.

"La izquierda internacional, junto con sus medios afines, busca imponer de manera ilegal la jurisdicción del TPI sobre el personal y las operaciones militares de Estados Unidos y sus socios. Resulta llamativo que este supuesto tribunal y otros organismos globalistas debiliten nuestros esfuerzos, mientras no exigen responsabilidades a los verdaderos terroristas y tiranos", ha manifestado.

También han participado en este foro el senador estadounidense Bernie Moreno, el comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, y el presidente panameño, José Raúl Mulino, que ha mantenido un encuentro previo con Hegseth.