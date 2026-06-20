Colombia se prepara para una segunda vuelta electoral marcada por las amenazas, la seguridad y la polémica

Archivo - El centro de votación más grande de Colombia se prepara de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, que se celebrará el 19 de junio de 2026 en Bogotá, Colombia. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La defensora del pueblo de Colombia, Iris Martín, ha informado este sábado de que el Sistema de Alertas Tempranas ha registrado hasta 40 amenazas perpetradas por disidencias de las FARC en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El país llega este domingo a los comicios más polarizados de su historia reciente bajo la sombra de la coacción en varios territorios, donde las autoridades han denunciado "presiones y proselitismo armado" por parte de grupos terroristas.

Martín ha matizado, en declaraciones a 'RCN Noticias', que el fenómeno "no es generalizado", aunque sí ha advertido de que ejerce una "fuerte presión" sobre el electorado.

"Esto ha sido objeto de monitoreo por el Sistema de Alertas Tempranas (...) Nosotros hemos hecho un llamado al Frente 33 y al ELN a que cesen esta guerra que está generando mucho dolor (...) el uso de drones, en las minas, los explosivos, los combates, el desplazamiento permanente y el homicidio de líderes sociales tienen al Catatumbo en crisis", ha matizado la funcionaria.

UN PLAN DE RECOMPENSAS Y DESPLIEGUE MILITAR PARA HACER FRENTE A LAS AMENAZAS

Para hacer frente a estas amenazas, el Gobierno colombiano ha anunciado un esquema de incentivos económicos orientado a prevenir irregularidades y atentados durante la jornada electoral.

El Ejecutivo ofrecerá hasta 50 millones de pesos (unos 12.000 euros) por información que permita capturar a responsables de delitos electorales, hasta 200 millones (unos 48.000 euros) por datos que ayuden a frustrar posibles acciones terroristas y 1.000 millones (unos 250.000 euros) por información que garantice la protección y seguridad de los candidatos presidenciales.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha señalado a la cadena 'Caracol Radio' que los principales riesgos detectados apuntan a la "corrupción al sufragante y a intentos de alterar el orden de la votación".

Asimismo, ha confirmado el despliegue extraordinario de 408.000 miembros de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional.

EL FISCAL GENERAL LLAMA A LA TRANQUILIDAD ANTES DE LAS ELECCIONES

El fiscal general de Colombia, Gregorio Eljach, ha llamado a la tranquilidad a pocas horas de que se instale la segunda vuelta electoral que escogerá al nuevo presidente del país.

Como jefe del Ministerio Público, Eljach ha manifestado que su estrategia de 'Paz Electoral' ha servido para garantizar un clima de confianza en la ciudadanía.

"Hoy me dirijo a ustedes para decirles que la Paz Electoral ha venido logrando sus objetivos. Hace 357 días emprendimos una alianza con la Contraloría y Registraduría, y también con los estamentos más importantes de la sociedad, lo que devolvió la confianza a los colombianos en su democracia", ha argumentado Eljach en una rueda de prensa.

A su vez, Eljach ha querido quitar hierro al asunto sobre la peligrosidad de estas elecciones y ha resaltado que "podemos decirles a toda Colombia y a la comunidad internacional que están dadas las condiciones para que vivamos una jornada democrática, segura, transparente, ejemplar en completa paz".

POLÉMICA POR LA VIOLACIÓN DE CLAUDIA LÓPEZ SOBRE LA LEY ELECTORAL

En el plano político, la excandidata presidencial Claudia López ha desatado la polémica este sábado tras publicar un estudio de intención de voto para respaldar al candidato oficialista, Iván Cepeda, vulnerando de esta manera la ley electoral.

La exalcaldesa de Bogotá ha difundido en sus redes sociales dos imágenes de una encuesta de intención de voto correspondientes al 5 y al 20 de junio, con el fin de movilizar el voto hacia Cepeda en su disputa contra el candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella.

"En el tracking de Atlas Intel de la campaña de Abelardo de la Espriella, el 5 de junio superaba por 16 puntos a Iván. Hoy, 20 de junio, le lleva solo 5 puntos. ¡Eso quiere decir que la calle está empatada!", ha publicado López en sus redes sociales.

No obstante, según la nueva Ley de Encuestas, la difusión de cualquier sondeo está estrictamente prohibida desde el pasado domingo 14 de junio, ocho días antes de la cita con las urnas.

EL PAÍS LLEGA ESTE DOMINGO A LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES MÁS POLARIZADAS DE SU HISTORIA

Colombia llega este domingo a la fase decisiva de sus elecciones presidenciales tras una campaña marcada por el triunfo en primera vuelta del aspirante Abelardo de la Espriella frente al oficialista Iván Cepeda, y diversas polémicas, como la injerencia de Estados Unidos, el uso político de la camiseta de la selección de fútbol, o el paroxístico protagonismo del presidente Gustavo Petro.

Todas las encuestas dan como ganador a la fórmula presidencial del movimiento Defensores de la Patria que encabeza De la Espriella, el autoproclamado 'outsider' de la política colombiana, a quien durante la campaña le han vuelto a recordar sus supuestos vínculos con los grupos paramilitares.

Los 41 millones de colombianos registrados para votar vuelven a decidir entre dos modelos de país diametralmente opuestos y en medio de una más que clara polarización a tenor de los resultados de la primera vuelta de mayo, en la que De la Espriella superó por 660.000 votos a Cepeda, con más de 406.000 papeletas en blanco, otras 245.000 nulas y una abstención de 17 millones de personas, mediante.