Colombia prohíbe las exportaciones de carbón a Israel por su ofensiva en Gaza. - PIXABAY

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Colombia ha anunciado una prohibición "estricta y sin excepciones" a las exportaciones de carbón a Israel por su ofensiva bélica contra el pueblo palestino en Gaza, según ha informado el ministerio de Comercio, Industria y Turismo del país en un comunicado.

En concreto, el texto estipula que la prohibición estará vigente "hasta que se cumplan las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia" o hasta que "desaparezcan las condiciones que motivaron la medida".

Antes de implementar este nuevo decreto, el proyecto fue publicado y puesto a consideración de la opinión pública y de los grupos de interés entre del 28 de julio y el 15 de agosto.

El decreto 0949 establece que desde el 18 de marzo de este año Israel aumentó sus actos bélicos contra el pueblo palestino hasta generar una nueva escalada del conflicto. En este mismo período también se ha reportado un alza en el número de personas asesinadas y heridas cuando intentan acceder a los suministros humanitarios de comida y otro bienes esenciales.

Por esta razón, el Gobierno de Gustavo Petro, quien se ha manifestado en contra de las acciones de Israel en numerosas ocasiones, considera que esta restricción "contribuye a prevenir el genocidio del pueblo palestino y evita que los recursos naturales de Colombia aporten a la máquina de guerra del Estado de Israel".

"Dado lo anterior, y que para Colombia las acciones de Israel son actos de genocidio y van en contra de normas internacionales que precisamente buscan prevenirlo, se restringen las exportaciones de carbón", precisa el ministerio en su comunicado.

El Gobierno ampara su decisión en normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en mecanismos que permite el acuerdo comercial entre ambos países.