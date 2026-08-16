Colombia.- Colombia rebaja a casi 290 los muertos y eleva a cerca de 4.150 los heridos por el seísmo del pasado lunes

Estragos causados en Pereira por el terremoto - Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han vuelto a rebajar este domingo a 287 la cifra de muertos por el seísmo que sacudió el noroeste del país el pasado lunes, así como ha elevado a 4.147 la de personas heridas, frente al dato de 289 víctimas mortales y 3.937 heridos dado a conocer en el balance anterior.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha confirmado este balance, que también revisa al alza el número de personas dadas por desaparecidas de 143 a 194.

Asimismo, se ha registrado un "aumento considerable" en el saldo de daños tras nuevos reportes emitidos por el departamento del Tolima, en el centro-oeste del país, y debido a la incorporación de más municipios a la consolidación de datos.

De ese modo, la UNGRD, que cifra en 472 los municipios afectados y en 185.996 las personas damnificadas por el devastador terremoto, ha confirmado que 127.608 viviendas se encuentran averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados.

A ello se suman 304 centros de salud, 3.207 centros educativos, 4.059 centros comunitarios, 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, trece puentes peatonales y cinco aeropuertos afectados.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha identificado un total de 288 de los 298 cuerpos recibidos, entre ellos 21 menores de edad.