Colombia sufre nuevo atentado a solo un día después del ataque contra base militar y helicóptero

COLOMBIA, 22 Aug (EUROPA PRESS)

El amanecer de este viernes en Florencia, Caquetá, se vio perturbado por una violenta explosión que, afortunadamente, solo reportó daños materiales. Este incidente ocurrió aproximadamente 24 horas después de atentados en Cali y Antioquia, los cuales dejaron un saldo trágico de al menos veinte personas fallecidas y decenas de heridos.

La detonación se produjo en una zona crucial de la ciudad, dañando fachadas y negocios alrededor. Según reportes del diario 'El Tiempo', la explosión, que sucedió a las 3:00 hora local, no afectó a personas ya que no había transeúntes en la zona debido a la hora. La bomba estaba escondida en una papelera.

El coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, sugería que el ataque podría ser una represalia del Frente Rodrigo Cadete, parte de las disidencias de las FARC, hacia comerciantes que rechazan pagar extorsiones, las cuales pueden alcanzar hasta los 60 millones de pesos colombianos (aproximadamente 12.800 euros). Este año, se ha arrestado a treinta individuos en la capital del departamento por estos actos, incluido Rubiel Cabrera, alias 'Raúl', líder financiero de la mencionada disidencia, bajo el mando de Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá'.

En abril, el gobierno de Gustavo Petro optó por pausar las operaciones militares contra este grupo, buscando generar un ambiente de confianza para las negociaciones de paz.

Este reciente periodo también fue testigo de dos grandes atentados en el país. Cali vivió uno de los episodios más violentos desde 2019, con una explosión que cobró la vida de ocho personas y dejó cerca de 80 heridos, cerca de un cuartel del Ejército. Por otro lado, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero policial fue derribado por un dron, resultando en la muerte de doce oficiales y trece heridos.

Las autoridades locales han señalado a las disidencias de Néstor Vera Fernández, 'Iván Mordisco', y no descartan la participación de las facciones lideradas por 'Calarcá', mientras el Gobierno central apunta hacia el Clan del Golfo como posibles autores de estos actos de violencia.