Colombia.- Una congresista del oficialismo pide suspender a Petro como presidente por participar en política en campaña

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Zoraida Diaz

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La representante del Pacto Histórico en la Cámara Baja de Colombia, Gloria Arizabaleta, que preside la Comisión de Investigación y Acusación, ha propuesto la suspensión de Gustavo Petro como presidente hasta el próximo 21 junio, fecha de la segunda vuelta electoral, por su supuesta participación política en campaña.

Arizabaleta sostiene en su escrito de este miércoles que el presidente Petro se habría referido en redes sociales al menos en 22 ocasiones de manera directa a estas elecciones, incluidas referencias a los candidatos, sus campañas y a la segunda vuelta que enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

No es la primera denuncia de este tipo que se presenta ante esta comisión. Hasta 290 desde que Petro asumió como presidente en 2022, unas 60 por supuesta participación en política durante campañas electorales, infringiendo así el principio de independencia que marca la ley, así como por la financiación de su campaña.

Sin embargo, ya han sido varios los que han calificado de inconstitucional esta propuesta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, que ha aclarado que solo el Senado tiene capacidad para llevar a cabo una medida de esta envergadura tras una acusación presentada por el pleno de la Cámara de Representantes.

"La Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante", ha afirmado en redes sociales, en línea con lo expresado por otros miembros del Gobierno y del oficialismo, como el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.

De hecho, desde la propia Comisión de Acusaciones se ha querido aclarar "que el presidente no ha sido suspendido" y que "no se ha tomado ninguna decisión contra Gustavo Petro" desde ese comité de la Cámara. "No es cierto. Es una información falsa. Es un auto que ni siquiera se ha radicado ni se ha discutido", ha dicho el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo.

LA OPOSICIÓN VE FINES ELECTORALISTAS

Incluso desde la oposición han cuestionado la validez de esta medida y han insinuado intereses electorales de cara a la segunda vuelta. De la Espriella ha asegurado que se trata de un "prevaricato monumental" y un "autoatentado legislativo" para que Petro pueda hacer campaña mientras se victimiza.

"Petro se quiere robar las elecciones. Cada paso que da apunta a ello. Diez días después de las elecciones no ha reconocido el resultado. Sabe que en las urnas no tienen cómo ganar. Hoy el país amanece con un nuevo entuerto jurídico producto de un entramado cocinado en las entrañas del Gobierno", ha dicho en un vídeo en redes.

"La Cámara de Representantes no tiene ninguna competencia legal para suspender al presidente de la República, mucho menos la comisión. Esa facultad es exclusiva del Senado", ha incidido el candidato de la ultraderecha.