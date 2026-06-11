El Congreso de Colombia prohíbe la mutilación genital femenina

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MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Colombia ha aprobado una ley que busca erradicar la mutilación genital femenina en el único país de Latinoamérica en el que se han documentado casos de esta violenta práctica, que afecta principalmente a menores indígenas en zonas rurales del país.

Tras un último debate en el Senado y a tan solo diez días de que terminara el plazo para su aprobación, el proyecto de ley ha salido finalmente adelante para adoptar medidas encaminadas a la completa erradicación de la ablación, según ha informado el propio Congreso.

La medida ha salido adelante a pesar de las dificultades que se han ido sumando debido a la influencia de la campaña para las presidenciales, cuya segunda vuelta tendrá lugar a finales de junio y que se saldó con la victoria del candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, en la primera ronda.

El proyecto, presentado por Carolina Giraldo, de Alianza Verde, ha recibido el último 'sí' necesario para que salga a delante y ahora pasará a la mesa del presidente, Gustavo Petro, para su ratificación, como estipula la legislación colombiana, según informaciones del diario 'El Tiempo'.

Horas antes de que se resolviera la votación, la propia Giraldo afirmó que se trataba de una cuestión "urgente". "Si no sale hoy adelante prácticamente queda muerto. Es un mensaje de urgencia que les estamos enviando a los senadores y senadoras", afirmó.

En estos últimos diez días de legislatura son varias las iniciativas que buscan hacerse un hueco para ser sometidas a votación y evitar así ser archivadas. No obstante, la ausencia de diputados ha ido incrementándose y algunos han llegado incluso a renunciar al escaño.

Ahora, esta nueva ley apuesta también por el registro, la atención y restablecimiento de los derechos de las víctimas que han sido sometidas a estas prácticas. Además, incluye actos de prevención y atención "desde un enfoque preventivo, educativo e intercultural".

Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE) registró 98 casos de niñas víctimas de mutilación genital femenina en Colombia. El 56% tenía menos de cinco años. El 83% de ellas sufrieron estas mutilaciones en el ámbito del hogar.

Estos datos apuntan a que el departamento de Risaralda, en el interior del país, concentra el mayor número de casos, con 64, si bien se estima que la cifra podría ser mucho más alta en todo el país dado que a menudo esta práctica se realiza en ámbitos domésticos y zonas recónditas del país.