El Consejo de Estado colombiano suspende de forma provisional la subida del salario mínimo del 23%

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estado de Colombia ha decretado la suspensión provisional del decreto mediante el cual se fijó el aumento del salario mínimo en un 23% y obliga al Gobierno de Gustavo Petro a expedir y publicar en los próximos ocho días un decreto transitorio que determina el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente.

"Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia", explicó el organismo en un comunicado.

Este decreto transitorio regirá hasta el momento en el que el Consejo anuncie su decisión final sobre el mismo.

Para la determinación del porcentaje descrito, el Gobierno deberá aplicar "los criterios legales y constitucionales vigentes", como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República (el banco central del país), la productividad certificada oficialmente, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional, entre otros.

"El nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales. Los efectos de la suspensión solo se harán efectivos a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio", explica el Consejo.

Mientras el Gobierno publique el decreto transitorio, continuará rigiendo el valor del salario fijado en el decreto 1469 de 2025.

El presidente colombiano anunció el pasado 30 de diciembre una subida del salario mínimo del 23,78% para el 2026, una de las mayores alzas registradas en el país en los últimos años.

La medida ha sido criticada por el Consejo Gremial Nacional e incluso por la agencia calificadora Fitch Ratings, que ha apuntado que este incremento aumentará "la tasa de política monetaria", algo que "podría afectar el crecimiento".

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha lamentado que "una clase dirigente" con influencia en el Congreso haya bloqueado una medida que busca ayudar a los menos favorecidos. "Un balde de agua helada", ha dicho en Blu Radio.

"Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital, o quién está a favor de los dirigentes", ha dicho el ministro ya en sus redes sociales.