Cuatro implicados en el asesinato del senador Uribe fueron imputados por homicidio agravado consumado

Colombia.- Imputados por homicidio agravado consumado cuatro de los implicados en el asesinato del senador Uribe - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

COLOMBIA, 14 Aug (EUROPA PRESS)

La Fiscalía colombiana imputó el miércoles un cargo de homicidio agravado a cuatro sujetos involucrados en el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe, quien murió este lunes después de dos meses de hospitalización. Uribe, víctima de varios disparos por la espalda en un evento de campaña cerca de Bogotá, llevaba luchando por su vida desde el incidente el pasado 7 de junio.

En un comunicado, la Fiscalía anunció: "La Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá".

Entre los acusados se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', señalado como el cerebro detrás del ataque, y Cristian González Ardila, un menor de 15 años que ejecutó los disparos contra Uribe. También fueron imputados Katherine Andrea Martínez, alias 'Gabriela', quien facilitó al joven el arma utilizada en el crimen, una pistola Glock, y William Fernando González Cruz, encargado de transportar a los implicados tras el ataque.

Adicionalmente, Martínez y González Cruz enfrentan cargos por "concierto para delinquir agravado" tras la adquisición de nuevas evidencias por parte de la Fiscalía.

"Estas cuatro personas están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el crimen, por diferentes delitos y permanecen privadas de la libertad", recordó la institución, añadiendo que la investigación continúa en marcha para identificar a otros posibles implicados en el magnicidio.

El senador Uribe Turbay falleció debido a las heridas causadas por dos balazos, uno en la cabeza y otro en la pierna, durante un acto electoral en la localidad de Fontibón, en Bogotá.