Derribado un helicóptero de la Policía de Colombia en un ataque con un dron

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de las fuerzas de seguridad de Colombia - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero de la Policía de Colombia ha sido derribado este jueves en un ataque con un dron en el municipio colombiano de Amalfi, suceso que se ha saldado, por el momento, con una víctima mortal, según las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, ha informado de que "los policías fueron atacados por un dron" y que "es incierto aún el número de víctimas", por lo que ha "activado la red hospitalaria". Así, ha recordado que en la zona hay presencia de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo.

Además, ha explicado que la aeronave atacada estaba "brindado seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca", según ha indicado a través de su perfil en la red social X, donde ha adjuntado un vídeo en el que puede verse a lo lejos una columna de humo tras el ataque.

"Esta es la paz total de (el presidente del país, Gustavo) Petro", ha dicho el gobernador conservador, que ha dicho estar "atento a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para" las fuerzas de seguridad.

De hecho, el jefe de Estado colombiano ha confirmado que un técnico ha muerto después de que las autoridades lograran la incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en Urabá. "La reacción de la FAC (Fuerza Aeroespacial Colombiana) ha sido inmediata", ha asegurado.