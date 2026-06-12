Desarticulada en Colombia la red criminal 'Los Náuticos' por tráfico ilegal de armas procedentes de EEUU

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MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Colombia ha desarticulado la red criminal 'Los Náuticos', dedicada presuntamente al tráfico ilegal de armas procedentes de Estados Unidos hacia territorio colombiano para abastecer a grupos paramilitares como el Clan del Golfo.

Al menos nueve personas han sido detenidas en el marco de las operaciones policiales llevadas a cabo en los departamentos de La Guajira, Antioquia, Córdoba, Caldas y Putumayo. Estas acciones, de acuerdo a las autoridades policiales, han supuesto un duro golpe a las estructuras dedicadas al suministro de armamento ilegal en suelo colombiano.

"Eligieron el camino de la criminalidad y encontraron la respuesta legítima del Estado. (...) Los integrantes de esta estructura eran señalados de participar en homicidios selectivos, desplazamientos forzados y acciones violentas para disputar el control territorial y las rutas del narcotráfico", ha indicado en un comunicado el Ministerio de Defensa colombiano.

En este sentido, ha aclarado que durante la operación fueron incautados nueve fusiles, 17 proveedores, 967 cartuchos, equipos de comunicación y material logístico. Así, ha confirmado la "neutralización" de ocho miembros y el fallecimiento de un militar que participó en la misión.

"Honramos la memoria del patrullero Francisco Javier Jaimes Angarita, quien entregó su vida en cumplimiento del deber durante los enfrentamientos. Su valentía, sacrificio y compromiso con Colombia fortalecen nuestra determinación de perseguir y combatir a quienes amenazan la seguridad, la tranquilidad y la vida de los colombianos", recoge el texto.

Las armas introducidas por esta banda entraban, según las investigaciones, por La Guajira, para posteriormente ser trasladadas a supuestas academias falsas de tiro. Este mecanismo buscaba encubrir la distribución del armamento, que acababa en manos de estructuras criminales.

Las pesquisas apuntan a que el grupo estaría involucrado en la movilización de más de 80 armas de fuego de alto calibre y cerca de 12.000 cartuchos y otros materiales cuyo valor supera los 1.300 millones de pesos colombianos (más de 300.000 euros).