Detenidas en Ecuador dos personas con material explosivo que iba destinado a grupos armados colombianos

Archivo - Furgón de la Policía de Ecuador en la capital del país, Quito - Europa Press/Contacto/Liao Siwei - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Ecuador ha anunciado este domingo la detención de dos nacionales en una operación en la que se ha incautado de un "significativo" cargamento de material explosivo que tenía como destino su uso por parte de grupos armados colombianos.

"La madrugada del 24 de agosto de 2025, la Policía Nacional de Ecuador ejecutó la operación Victoria en el cantón Tulcán de la parroquia de San Gabriel, que dejó como resultado la captura de dos ciudadanos ecuatorianos y la incautación de un significativo cargamento de material explosivo", ha indicado en un comunicado en el que ha precisado que esta mercancía "tenía como destino final ser utilizado por grupos armados colombianos para la ejecución de actos terroristas".

El cuerpo policial ha detenido a un hombre y una mujer identificados como "Luis Aníbal Ch. B. y Karla Esmeralda Ch. P.", quienes "transportaban" este material desde la provincia de El Oro, en el sur del país, hasta Carchi, en el norte, antes de ser trasladado al país vecino.

En particular, la Policía ecuatoriana se ha incautado de "25.000 metros de cordón detonante marca, 3.750 envolturas de Emulnor", además de un vehículo y dos dispositivos móviles.

El operativo ha tenido lugar días después del atentado contra una base militar en la localidad colombiana Cali en el que murieron seis personas y 78 más resultaron heridas y que las autoridades han atribuido a la Columna 'Jaime Martínez' del Estado Mayor Central de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que lidera alias 'Iván Mordisco'.

Además, se investiga el derribo de un helicóptero de la Policía colombiana especializado en la lucha antidroga en Amalfi, Antioquia, un hecho atribuido al Frente 36 del Estado Mayor Central de las FARC. En este ataque murieron doce policías y varios más resultaron heridos.