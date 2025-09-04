Dimiten tres ministros de Petro tras la elección del candidato de la oposición al Tribunal Constitucional

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres ministros colombianos han presentado este miércoles su dimisión después de que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, haya pedido su renuncia tras perder la votación para elegir al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, presumiblemente porque los partidos a los que pertenecían no habrían mantenido su compromiso de respaldar a la candidata del oficialismo.

De esta manera, los ministros de Comercio, Diana Morales; Tecnologías de la Información, Julián Molina, y Trabajo, Antonio Sanguino, pertenecientes a los partidos Liberal, de La U y Alianza Verde, respectivamente, dejarán el Gobierno, ya que el ministro de Interior, Armando Benedetti, actualmente con funciones delegatarias tras la salida a Japón en viaje oficial de Petro, ha aceptado sus dimisiones, según ha recogido la emisora colombiana W Radio.

El magistrado elegido por el Senado para el Tribunal Constitucional durante los próximos ocho años ha sido el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, respaldado por la oposición frente a la candidata del Gobierno, María Patricia Balanta, una elección que podría poner en mayores dificultades al Ejecutivo de Petro y a su capacidad para sacar adelante nuevas reformas.

Camargo, que reemplazará al juez José Fernando Reyes Cuartas, ha afirmado que su compromiso "es con la democracia, la Constitución y el futuro de nuestra Nación", subrayando que en su elección estaba en juego "la democracia, la estabilidad institucional y la preservación de la separación de poderes".