Una dirigente del partido de Petro en el norte de Colombia denuncia un tiroteo contra su vehículo

La candidata al Congreso por el Pacto Histórico en la región colombiana de Caribe Alexandra Pineda, en un acto público - ALEXANDRA PINEDA EN X

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso en la región Caribe colombiana de Pacto Histórico --la coalición con la que gobierna el presidente de Colombia, Gustavo Petro--, Alexandra Pineda, ha denunciado este domingo haber sido víctima de un atentado mientras viajaba en un automóvil que ha recibido siete disparos.

"Hoy fui víctima de un atentado cobarde. Siete impactos de bala fueron dirigidos contra el vehículo en el que me movilizaba", ha anunciado en la red social X, donde ha precisado que se desplazaba de San José de Oriente a Manaure, en el departamento del Cesar, junto a compañeros de la formación. "Resultamos ilesos, aunque los impactos de bala alcanzaron nuestro vehículo en varias partes", ha añadido.

Pineda ha afirmado que el ataque no ha sido sólo contra ella, "sino contra el trabajo que hacemos, contra las voces que incomodan, contra quienes luchamos por transformar realidades que otros prefieren mantener en silencio". "A quienes creen que con miedo nos van a detener, les digo con claridad que no nos callarán", ha asegurado.

"Los violentos que se oponen a que nuestro país siga avanzando hacia un verdadero cambio quieren impedir que continuemos llegando a las comunidades", ha argumentado la política, que ha entendido el ataque como un sinónimo de que "que estamos tocando las fibras del poder que teme al cambio". "Colombia merece vivir sin miedo, y no dejaremos que la violencia nos arrebate el derecho a construir un país distinto", ha añadido en otro mensaje.

El presidente Petro se ha hecho eco de la situación y, a través de la misma red social, ha anunciado que las autoridades están estudiando la situación "para capturar a los autores", un mensaje que Pineda le ha agradecido.