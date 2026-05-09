Las disidencias de las FARC involucradas en el asesinato de un periodista niegan haber dado la orden

Archivo - La policía y el ejército colombianos intervienen tras un ataque con granadas contra una comisaría en Poterito, Jamundí, Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han emitido este sábado un comunicado oficial en el que han negado que el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el pasado viernes, fuese una acción planificada o autorizada por su mando central, y han asegurado que mantienen contacto con sus unidades regionales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades materiales tras el crimen.

"El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda jamás fue autorizado por esta dirección nacional. Ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar, aun si fueren contradictores políticos. La confrontación armada se da entre actores armados, no contra la población civil", han asegurado desde el grupo armado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha señalado directamente al 'Frente 36', a lo que las disidencias del Estado Mayor Central han querido matizar que lo habrían "a título personal" y no contando con los mandos centrales. De ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar. Estamos a la espera de restablecer las comunicaciones para saber la verdad de lo ocurrido", han afirmado.

El periodista y estudiante colombiano Mateo Pérez Rueda, de 23 años, fue hallado sin vida este viernes por las autoridades del país tras su desaparición y se ha atribuido su asesinato a un grupo dividido del Frente 36, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según las primeras investigaciones, el periodista --desaparecido desde el pasado martes-- se encontraba en la vereda de El Palmichal, en el municipio de Briceño, al noroeste del país, "realizando reportajes sobre los combates que se estaban prestando en la zona cuando fue reportada su desaparición", según ha informado la ONG colombiana Indepaz. Su cuerpo habría sido entregado sin vida el pasado viernes por integrantes del Frente 36, los presuntos responsables de los hechos.