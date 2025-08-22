Un dron ataca y derriba helicóptero de la Policía Colombiana

Archivo - Derribado un helicóptero de la Policía de Colombia en un ataque con un dron - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona - Archivo

COLOMBIA, 21 Aug (EUROPA PRESS)

Un dron atacó y derribó un helicóptero de la Policía colombiana este jueves en Amalfi, dejando, hasta ahora, un fallecido, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, comunicó que "los policías fueron atacados por un dron" y mencionó que el número de víctimas aún es incierto, razón por la cual se "activó la red hospitalaria". También señaló la presencia en la región de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

Informó además que el helicóptero estaba proporcionando seguridad a personal que realizaba labores de erradicación manual de cultivos de coca, tal como dijo en su perfil de la red social X, donde publicó un video mostrando una columna de humo producto del ataque.

El gobernador, de tendencia conservadora, criticó la situación de seguridad al referirse a "la paz total de (el presidente del país, Gustavo) Petro", mostrando su preocupación por lo que considera un evento doloroso para la democracia y lamentable para las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el presidente de Colombia confirmó la muerte de un técnico tras la incautación de tonelada y media de cocaína perteneciente al Clan del Golfo en Urabá. "La reacción de la FAC (Fuerza Aeroespacial Colombiana) fue inmediata", aseguró el mandatario.