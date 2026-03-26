Colombia y Ecuador abordan sus relaciones, incluidos asuntos de "seguridad y control fronterizo"

Archivo - Las FFAA de Ecuador registran personas y vehículos en varios puntos del país para garantizar la seguridad - POLICÍA ECUADOR - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Colombia y Ecuador han mantenido una reunión de trabajo en formato virtual para abordar las relaciones bilaterales "en materia de seguridad y control fronterizo", entre otros temas, tras las tensiones de los últimos días, incluido un cruce de acusaciones entre los presidentes de ambos países, Gustavo Petro y Daniel Noboa, respectivamente.

Los ministerios de Exteriores de ambos países han publicado un comunicado conjunto en el que han especificado que el encuentro ha sido a niveles de viceministros de Exteriores y embajadores, antes de agregar que también se han tratado temas relacionados con "comercio, transporte, energía y cooperación judicial".

"Durante el encuentro, las delegaciones manifestaron la necesidad de continuar trabajando con un alto nivel de compromiso por parte de los dos Estados, para avanzar de manera firme y concreta en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la minería ilegal, el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando y otras formas de delincuencia organizada transnacional", han señalado.

Así, han especificado que las delegaciones han pactado abordar "de manera integral" los "temas pendientes" en materia de "comercio, transporte, energía, hidrocarburos y las condiciones necesarias de presencia y control estatales en la frontera común", al tiempo que han mostrado su voluntad de "hacer expeditos los mecanismos de cooperación judicial, de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes".

"Las delegaciones de la República de Colombia y de la República del Ecuador reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo el diálogo político, la cooperación y la confianza mutua, en beneficio del desarrollo, la seguridad y el bienestar de las dos naciones", han zanjado.

A principios de marzo, Petro dejó entrever que Ecuador habría atacado territorio colombiano en una operación contra grupos armados, extremo rechazado de manera categórica por las autoridades del país vecino, entre ellos Noboa. En ese momento comenzó un cruce de declaraciones y reproches entre los dos mandatarios, evidenciando una vez más las cuitas que ambos mantienen desde hace tiempo.

Finalmente, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó esta semana que el proyectil que se encontró una zona limítrofe con Ecuador no tenía como objetivo territorio colombiano, sino que se trató de un accidente al haber rebotado unos 210 kilómetros. "El bombardeo no fue dirigido contra Colombia. Se trató de un hecho accidental", explicó, a raíz de la investigación de una comisión conjunta para determinar lo sucedido.

"Este episodio reafirma la confianza mutua y la necesidad de fortalecer la coordinación y la cooperación en la frontera para enfrentar con mayor contundencia a las organizaciones criminales, especialmente a las narcotraficantes", apostilló el titular de la cartera de Defensa de Colombia.