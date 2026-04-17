Archivo - El subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak - Europa Press/Contacto/Ron Przysucha - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha amenazado este jueves con "terribles represalias" contra quienes intenten dañar a cualquier candidato electoral colombiano, mostrando "muy serias preocupaciones" por este tipo de amenazas desde que el senador Miguel Uribe Turbay fue asesinado en junio de 2025.

"Quienes piensen en hacerles daño se enfrentarán a terribles represalias si tan solo lo intentan", ha afirmado subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ante el Subcomité de Asuntos Exteriores para la citada región de la Cámara de Representantes.

En el encuentro, Kozak ha indicado que el objetivo de la Administración de Donald Trump "es que nadie se acerque lo suficiente como para intentarlo". "Hemos tenido preocupaciones muy serias por estas amenazas desde que el senador Uribe fue asesinado", ha señalado.

"Hemos hablado con las autoridades colombianas, en particular con la Policía Nacional, que ha reforzado la seguridad", ha querido destacar, subrayando que ambos países llevan "años colaborando (...) en la organización de equipos de protección y otras medidas similares". "Por lo tanto, estamos cooperando con las autoridades encargadas de la protección para salvaguardar a todos los candidatos de cualquier tipo de amenaza", ha incidido.

Sus palabras llegan al calor de las amenazas contra los candidatos Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, y Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, así como de las recibidas por hasta ocho integrantes del oficialista Pacto Histórico en el departamento de Norte de Santander, denunciadas por la Defensoría de Colombia.