Archivo - El presidente d Colombia, Abelardo De La Espriella - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

De la Espriella asegura que la alianza entre ambos países es "más fuerte que nunca"

Hegseth asegura que EEUU estará con Colombia "hasta el final" y apunta a una cooperación más amplia

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia y Estados Unidos han reafirmado la solidez de su alianza en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, desmintiendo una información publicada por 'The New York Times' que apuntaba a un supuesto rechazo por parte del Gobierno colombiano de un plan de operaciones conjuntas entre ambos países.

El presidente de colombiano, Abelardo de la Espriella ha calificado la noticia de "falsa" y ha asegurado que "no he rechazado ninguna propuesta del Gobierno del presidente (estadounidense) Donald Trump". Asimismo, ha defendido que la cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y lucha contra los cárteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas es "sólida y cada vez más estrecha".

El dirigente ha precisado que las peticiones de Colombia a Washington se centran en reforzar las capacidades militares, tecnológicas, operativas y de inteligencia de la Fuerzas Públicas, y no en solicitar el despliegue de tropas estadounidenses en el país. Sobre esta última posibilidad, ha recordado que cualquier decisión correspondería al Congreso de la República.

También ha subrayado que Colombia dispone de unas fuerzas militares profesionales y experimentadas que necesitan más recursos, herramientas y tecnología para combatir estas organizaciones. Cualquier iniciativa, ha añadido, deberá ajustarse a la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales.

En su mensaje, De la Espriella ha insistido en que la alianza con Estados Unidos está "más fuerte que nunca" y ha señalado al narcoterrorismo como enemigo común. Además, ha advertido de que ni lo criminales ni la difusión de informaciones falsas podrán "romper" la cooperación hemisférica.

El mandatario ha elogiado también al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, al que ha calificado de "verdadero patriota", destacando su trayectoria y compromiso con la defensa de su país. Asimismo, ha expresado el reconocimiento del Gobierno colombiano por su amistad y colaboración en favor de la libertad, la seguridad y la democracia, y ha proclamado que ambos países y el Escudo de las Américas son "invencibles".

HEGSETH ASEGURA QUE EEUU ESTARÁ CON COLOMBIA "HASTA EL FINAL"

Por su parte, Hegseth ha respaldado públicamente este desmentido en un breve mensaje compartido en redes sociales, en el que ha tachado la información de "totalmente falsa", al tiempo que ha reafirmado su compromiso con Colombia para combatir el narcoterrorismo.

"Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca", ha afirmado, antes de asegurar que la cartera que lidera estará junto al país suramericano "hasta el final".

Posteriormente, el secretario de Defensa ha reafirmado la postura del Ejecutivo estadounidense durante la ceremonia de entrega de un avión C-130 a la Fuerza Aérea colombiana, un acto qu ha presentado como símbolo del fortalecimiento de la alianza entre ambos países frente al crimen organizado.

Durante su intervención, Hegseth ha destacado que la colaboración bilateral, desarrollada durante una década, atraviesa uno de sus momentos más sólidos gracias al compromiso de los presidentes de ambos países. "Estamos con ustedes, hombro con hombro", ha asegurado, en referencia al apoyo de Washington a Colombia como integrante de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (ACCC).

A este respecto, el secretario ha subrayado que Estados Unidos está dispuesto a facilitar capacidades de inteligencia, aeronaves, logística y transporte aéreo, para reforzar las operaciones contra estas organizaciones. El objetivo, ha explicado, es mejorar la capacidad para "localizar, identificar, neutralizar y derrotar" a los narcoterroristas.

En este contexto, el responsable de Defensa ha destacado que el avión entregado a las fuerzas de Colombia representa el inicio de una cooperación más amplia y ha destacado los planes estadounidenses para impulsar su industria de defensa, aumentando la producción y acelerando la fabricación de equipamiento militar.

"¿En qué más podemos ayudarles?", ha planteado a las autoridades colombianas, antes de manifestar su deseo de que su asociación contribuya a garantizar la seguridad, prosperidad y soberanía de ambos países.