EEUU considera que "la justicia ha prevalecido" tras la absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha considerado que "la justicia ha prevalecido" tras la absolución del expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que ha tumbado la condena de doce años de arresto domiciliario impuesta en primera instancia.

"La justicia colombiana ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe tras años de caza de brujas contra él y su familia", ha manifestado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

El juez Manuel Antonio Merchán ha declarado inocente al expresidente y exsenador, y ha cargado contra el primer fallo, alegando que presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de testimonios y documentos.

Uribe se convirtió el 1 de agosto en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. Además de la condena a doce años de arresto domiciliario, la jueza impuso una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).

El origen de la causa se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por haber intentado comprar en las cárceles del país falsos testimonios en su contra sobre su relación con el nacimiento del paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, todo dio un vuelco cuando varias personas acreditaron lo contrario.