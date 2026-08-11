Colombia.- EEUU envía a Colombia un equipo de respuesta a desastres para hacer frente a los efectos del seísmo

Efectivos de bomberos parten a Cali, Colombia, para hacer frente a los daños del terremoto de 7,4 - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la llegada este martes a Colombia de un equipo de respuesta a desastres que apoyarán las "operaciones críticas" de las autoridades colombianas frente al terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado en la víspera y que ha dejado más de 180 muertos y cerca de 2.600 heridos.

"Ayer, Estados Unidos activó un equipo del Equipo de Respuesta a Asistencia en Desastres (DART, por sus siglas en inglés) que llegará hoy a Colombia para apoyar las operaciones críticas, la programación y la coordinación general de la respuesta del Gobierno", ha indicado en redes sociales el Departamento de Estado.

La cartera diplomática ha informado asimismo de que las autoridades estadounidenses, incluida la Embajada en Bogotá, están "en contacto directo" con el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella tras el "trágico" terremoto sufrido en el noroeste de Colombia.

La Administración Trump destinará más de 13 millones de euros a financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de daños del seísmo, según anunció este mismo lunes.