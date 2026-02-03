Petro asegura que Trump "no cree en sanciones"

Los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump respectivamente - PRESIDENCIA DE COLOMBIA EN X

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "no cree en sanciones", un extremo que le habría trasladado durante su encuentro de este martes en la Casa Blanca, el primer cara a cara tras un año de tensiones entre los dos líderes.

"Lo que dijo Trump durante la reunión es que él no cree en sanciones, que no las ve en este caso particular. No las ve racionales", ha señalado en una rueda de prensa, en la que ha considerado que las relaciones entre Bogotá y Washington deben construirse "sobre la base de la libertad" y no de las sanciones, alegando que es así como "se construyen las verdaderas soluciones".

El mandatario ha destacado que la reunión fue entre iguales, afirmando que "la foto, el ambiente, creo, demuestran una reunión de tú a tú, entre iguales que piensan diferente, con poderes diferentes, pero capaces de encontrar caminos comunes".

En esta línea, ha transmitido al inquilino de la Casa Blanca que "uno no puede actuar bajo chantajes" y ha restado importancia a las sanciones impuestas en su contra y levantadas esta semana para que pudiera viajar a la capital estadounidense: "Saben que buena parte de mi juventud no ha necesitado ni de bancos ni de chequeras. Por eso no me preocupa mucho".

Asimismo, ha anunciado que durante el encuentro "sí invité (a Trump) a Cartagena, un lugar muy chévere y bello para estar y vivir".

Posteriormente, en una entrevista concedida a la emisora Caracol, ha señalado que ha propuesto a su par estadounidense una "operación común" entre los ejércitos de Venezuela y Colombia para combatir a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en la frontera entre los dos países.

"Mi propuesta desde hace tiempo, incluso se la dije a (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro y le conté a Trump que se la había dicho, (es) que hay que alocar el Ejército de Venezuela con el colombiano de tal manera que, quienes arrodillados al narcotráfico no saben que esa época pasó y que se inicia una nueva era y se quedaron en un inmediato pasado de codicia, pues sean derrotados", ha declarado antes de aprovechar para invitar a "quienes quieran de una vez, campesinos, a sustituir, erradicar de verdad los cultivos de hoja de coca y reemplazarlos por cacao, por café, etcétera, en todo el país, no solamente en Catatumbo".

Tanto Petro como Trump se han mostrado positivos sobre su encuentro en Washington después de un año de roces frecuentes con respecto a sus posturas sobre Venezuela y sobre políticas migratorias. Trump llegó a lanzar una advertencia a Petro en la que le emplazó a "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

El presidente estadounidense llegó a asegurar que Colombia estaba gobernada por un hombre "al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos" --en alusión a Petro--, si bien días después ambos se pusieron al teléfono para aliviar tensiones e intercambiar posiciones sobre sus políticas para enfrentar el narcotráfico y otros desacuerdos.