Colombia/EEUU.- Petro ve "determinante" su encuentro con Trump el próximo 3 de febrero

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será "determinante" ante las tensiones relaciones entre los dos países.

El mandatario ha puesto fecha a su encuentro con el inquilino de la Casa Blanca durante un Consejo de Ministros en el que ha afirmado que se ha "intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los gobiernos, entre los presidentes".

Petro ha señalado que "ya veremos los resultados sobre la reunión", de la que no ha dado detalles, si bien ha defendido que "es determinante" para las tensas relaciones entre los dos países, marcadas por las amenazas de Washington sobre una una eventual intervención militar en Bogotá.

"Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo", ha agregado, después de que el republicano anunciara la semana pasada que recibirá a Petro en la Casa Blanca tras mantener una primera conversación telefónica.

El magnate neoyorkino aseguró que su encuentro con Petro "será muy beneficioso" para los dos países, si bien incidió en que "es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos".

La conversación sobre "Venezuela y el tema del narcotráfico" y el anuncio de esta reunión en Washington llegan después de que Petro advirtiera de que es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero en respuesta a lo que ha tildado como "amenazas ilegítimas".

Sus declaraciones responden a la disposición de Trump de repetir la operación militar en Venezuela --que se saldó con un centenar de muertos y la captura de su presidente, Nicolás Maduro-- en Colombia, asegurando que "está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos".