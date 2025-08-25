Ejército colombiano abatió a líder de uno de los frentes de la guerrilla de 'Iván Mordisco'

Archivo - Abatido por el Ejército de Colombia un dirigente de uno de los frentes de la guerrilla de 'Iván Mordisco' - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 25 Aug (EUROPA PRESS)

En una operación militar realizada en El Retorno, Guaviare, fue abatido un importante líder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dirigida por alias 'Iván Mordisco', informó el Ministerio de Defensa de Colombia. El combatiente, conocido por los alias 'Dumar' o 'Chito', ocupaba el cuarto lugar en la cadena de mando de este grupo armado y su muerte representa un significativo golpe contra la organización, especialmente tras el reciente ataque con un coche bomba en Cali que causó seis muertes y dejó cerca de 80 heridos.

"¡Cayó el cuarto cabecilla al mando de alias 'Mordisco'! Alias 'Dumar' o 'Chito' (...) fue muerto en el desarrollo de operaciones militares en el municipio de El Retorno, Guaviare, gracias a una operación conjunta entre el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía colombianos", resaltó el Ministerio en su cuenta en la red social X. De acuerdo con la información proporcionada, 'Dumar' tenía una carrera criminal de 15 años y estuvo al frente de varios atentados, entre ellos uno contra unidades militares en la vereda Bolivia, Argelia (Cauca), que resultó en la muerte de cuatro soldados el año pasado.

Además, se señaló que 'Dumar' recibió órdenes directas de alias 'Mordisco' para consolidar corredores estratégicos en Meta y Guaviare con integrantes de Cauca y Nariño, con el propósito de enfrentarse a las disidencias lideradas por alias 'Calarca', relacionadas con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).

El Ministerio dirigido por Pedro Sánchez afirmó, mostrando su determinación en la lucha contra la guerrilla, "¡No hay lugar vedado para la Fuerza Pública, estamos cerrando el cerco para llegar a la guarida de alias 'Mordisco'!". Este anuncio subraya los esfuerzos continuados del Gobierno Colombiano para combatir los grupos armados y consolidar la seguridad en el territorio nacional.