El Ejército colombiano mata a un comandante de compañía de la guerrilla de 'Iván Mordisco'

Militares de Colombia durante una operación contra la guerrilla - EJÉRCITO DE COLOMBIA

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este domingo la muerte de alias 'Felipe' o 'Arcadio', considerado jefe de la columna Ricardo Velásquez de la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias 'Iván Mordisco'.

La operación se desarrolló la pasada madrugada en el Valle del Cauca en la que murió 'Felipe', responsable según la versión oficial de ataques contra comisarías de Policía en Dagua y El Queremal, en los que presuntamente fueron utilizados explosivos lanzados desde drones.

Además participó en un ataque contra una unidad del Ejército en El Danubio, que dejó siete soldados profesionales "afectados", según ha explicado De la Espriella. También se le atribuye la colocación de cilindros explosivos en la carretera Cali-Buenaventura, quema de vehículos, extorsiones, amenazas y otras acciones criminales en el municipio de Dagua.

En la operación fueron incautados además un fusil M4, tres cargadores, 85 cartuchos y una mira telescópica.

De la Espriella ha asegurado que "estamos cerrando el cerco" en torno a 'Mordisco' y sus "estructuras". "Quienes atacan a nuestros soldados y policías, utilizan drones con explosivos y aterrorizan a la población deben saber que estamos a la ofensiva y vamos por ellos. Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica, como este miserable que dimos de baja", ha advertido.

También este domingo las autoridades colombianas han informado de la captura de cinco personas que pertenecerían a la Comisión Rafael Villamizar de apoyo a la guerrilla del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los detenidos son alias 'Pavo', 'Ángela', 'Pepón', 'Diomedes' y 'Yeco', acusados de participar en homicidios selectivos contra integrantes de las fuerzas de seguridad de población civil en Arauca. Se les imputa en concreto el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones

Los arrestos son el resultado de más de ocho meses de investigación. Además, en los tres registros realizados en el casco urbano de Arauca se han incautado una pistola calibre 7,65 milímetros y un revólver calibre 38.

Cuatro de los cinco investigados estarían relacionados con homicidios como el del subintendente de la Policía Jorge Armando Tapias Pinto, ocurrido el 13 de septiembre de 2025, además de otros hechos violentos registrados en el municipio de Arauca.