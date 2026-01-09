El ELN confirma estar detrás del secuestro de cinco policías en Tibú, en el noreste de Colombia

Archivo - Imagen de archivo de un guerrillero del ELN. - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha atribuido el secuestro de cinco policías en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, el pasado 6 de enero, y ha señalado que "se encuentran en buen estado de salud" y que se les brindará un "trato digno" y las garantías de seguridad correspondientes.

El ELN ha detallado en un comunicado que los agentes fueron interceptados cuando se desplazaban en un vehículo del servicio público de transportes.

La guerrilla ha justificado que el secuestro responde al "apoyo y protección" que la Policía de Tibú ofrece "a la banda narcoparamilitar del Frente 33" de la disidencias de las FARC, "por orden presidencial".

"El apoyo logístico y operativo brindado por el Ejército y la Policía a la banda narcoparamilitar del Frente 33 en la región, los hace partícipes y cómplices de accionar criminal de los narcobandidos", ha argumentado.

El ELN ha señalado que en los "próximos días" se anunciarán las condiciones para su liberación, dependiendo además de las operaciones que las fuerzas de seguridad lleven a cabo para rescatarles.