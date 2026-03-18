Colombia.- El ELN inicia un nuevo paro armado en Chocó en respuesta a la "complicidad" entre paramilitares y Ejército

Archivo - Guerrillero del ELN, en una imagen de archivo. - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha iniciado desde este miércoles hasta nuevo aviso su primer parado armado de 2026 en el departamento de Chocó, en el oeste de Colombia, en protesta por la "complicidad" entre los grupos paramilitares y las fuerzas del orden.

El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN ha apuntado hacia la connivencia del Ejército con el cabecilla del Clan del Golfo en la región, Pablo Antonio Borja, alias 'Piernas Limpias', como responsable de este nuevo paro armado, que afecta a la región de Bajo Baudó, que engloba los ríos Ocampadó, Ijuá y Orpúa.

El ELN ha explicado que hace una semana las fuerzas del Clan del Golfo comandadas por 'Piernas Limpias' cruzaron los ríos Ocampadó, Ijuá con la "complicidad" de las tropas del Ejército, al que acusan de operar en la región contra las comunidades locales en "clara alianza" con el Clan del Golfo.

"Decretamos paro armado indefinido (...) en los ríos anteriormente mencionados para evitar accidentes porque es difícil identificar las embarcaciones personal civil o del grupo paramilitar", ha anunciado la guerrilla.

Si bien es el primer paro armado en Chocó desde que comenzó 2026, la región ha sido escenario habitual en los últimos años de una enconada disputa entre la guerrilla y otros grupos armados por el control del territorio y las rutas del narcotráfico, principalmente en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó.

Disputas que ha dejado por el momento miles de desplazados, especialmente en Bajo Baudó. La gobernadora de la región, Nubia Córdoba, ha denunciado en redes sociales este "nuevo constreñimiento ilegal" anunciado por la guerrilla, que ya en la víspera atacó una comisaría en la localidad de Santa Rita.

"Este es el tercer ataque consecutivo que sufre este municipio, y se suma a otros casos como el de San José de Palmar. En este momento instalamos consejo de seguridad, con presencia de todas las fuerzas y el ministerio público, para abordar este complejo panorama en el orden público departamental", ha anunciado.

Este paro armado llega tres meses después del anunciado en diciembre en respuesta a las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Colombia, aprovechando el impulso de la detención a principios de ese mes de su par venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Aquel paro armado de 72 horas dejó al menos cinco muertos y afectó a una quincena de departamentos, con ataques, bloqueos de carreteras, explosiones, amenazas y restricciones a la movilidad de la población civil.