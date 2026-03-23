El ELN levanta una semana después el paro armado en Chocó, en el oeste de Colombia

Archivo - Imagen de archivo de un guerrillero del ELN. - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este lunes el fin del paro armado en Chocó, en el oeste de Colombia, seis después, a partir de la siguiente media noche, impuesto en represalia por la supuesta "connivencia" entre las fuerzas del orden y grupos paramilitares, como el Clan del Golfo.

El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN ha informado de que partir de la medianoche del lunes al martes permitirá de nuevo la libre circulación por los ríos Orpúa, Ijuá y Ocampado, a su paso por el municipio de Bajo Baudó.

"Agradecemos a los pobladores por el acatamiento ya que no se presentaron incidentes que lamentar", ha destacado la guerrilla, que ha vuelto a explicar que decidió restringir la movilidad en Bajo Baudó para "evitar accidentes de fuego cruzado y visibilizar la grave situación humanitaria".

"Los pobladores conocen y muchos han visto la presencia de mercenarios", ha asegurado el ELN, que señala directamente al comandante de brigada, William Caicedo, de ser responsable de esta alianza con el Clan del Golfo, así como al Ejército de prohibir a los pobladores caza o pescar libremente.

"Ante estos hechos no se escucha ningún pronunciamiento de los medios de comunicación, ni mucho menos de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, la que protege y es cómplice de la presencia permanente de los mercenarios del Clan del Golfo", ha censurado la guerrilla en un comunicado.

Por su parte, Córdoba ha denunciado que estas restricciones han afectado a unas 6.000 personas, que "durante casi ocho días (...) han estado en total confinamiento con afectación a sus derechos fundamentales".

"Rechazo categóricamente los señalamientos y calumnias del ELN (...) Es mi deber (...) hacerle frente a la permanente crisis que genera la disputa territorial armada de cuenta de todos los grupos en el departamento", ha remarcado en redes sociales, al tiempo que ha anunciado el envío de personal médico a la zona.

Si bien ha sido el primer paro armado en Chocó desde que comenzó 2026, la región ha sido escenario habitual en los últimos años de una enconada disputa entre la guerrilla y otros grupos armados por el control del territorio y las rutas del narcotráfico, principalmente en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó.

Este paro armado ha llegado tres meses después del anunciado en diciembre en respuesta a las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Colombia, aprovechando el impulso de la detención a principios de ese mes de su par venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Aquel paro armado de 72 horas dejó al menos cinco muertos y afectó a una quincena de departamentos, con ataques, bloqueos de carreteras, explosiones, amenazas y restricciones a la movilidad de la población civil.