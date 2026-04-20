Colombia entrega a EEUU información sobre un posible complot para asesinar al candidato a la Presidencia Iván Cepeda

Archivo - El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han hecho entrega a Estados Unidos de información sobre un posible completo para asesinar al candidato izquierdista del Movimiento Político Pacto Histórico a la Presidencia colombiana, Iván Cepeda, de cara a las elecciones previstas para el próximo 31 de mayo.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ha indicado que la Inteligencia colombiana ha entregado la información necesaria después de que el propio presidente del país, Gustavo Petro, afirmara que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya cuenta con "datos reales" sobre este presunto plan.

Así, ha explicado que se han compartido estos datos con el objetivo de que este intercambio permita a las partes "valorar y compartir capacidades" para hacer frente a este tipo de amenazas en el marco del sistema de cooperación internacional que ambos comparten y mitigar así "riesgos de seguridad" de cara a los comicios.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno "no escatimará esfuerzos para garantizar la protección de los candidatos", según un comunicado en el que ha manifestado que el caso ha sido abordado recientemente en un consejo de seguridad liderado por Petro y ante una junta de Inteligencia conjunta extraordinaria. "En esas instancias se ordenó emplear toda la capacidad estatal para neutralizar amenazas contra Cepeda o cualquier otro aspirante", ha manifestado el ministro.

La seguridad electoral es un tema controvertido en el país latinoamericano después de que Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones y senador, fuera asesinado el año pasado en Bogotá, la capital del país. El político colombiano murió tras ser hospitalizado de urgencia después de recibir varios disparos.

Actualmente, otros líderes políticos como Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, han denunciado amenazas en su contra.

El Gobierno de Colombia mantiene una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos (unos 235.000 euros) por información que permita prevenir ataques contra candidatos de este tipo. En el caso de Cepeda, el candidato se sitúa como favorito para ganar la contienda según las encuestas de intención de voto.