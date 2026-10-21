De la Espriella anuncia la entrada en prisión preventiva del acusado de amenazar por redes a su familia

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este miércoles la entrada de prisión preventiva de un varón ya imputado por posesión de drogas y por amenazas, tras anunciar en la víspera la Fiscalía General su detención por "amenazar de forma virtual a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda Aruachán", a quien el mandatario ha agregado, como diana también de amenazas, a sus hijos.

"El 18 de octubre de 2026, a las 10.12 horas (hora local), un delincuente amenazó de muerte a mi esposa y a mis hijos. A las 12.23 de ese mismo día se radicó la denuncia. El 19 de octubre, a las 23.57, se hizo efectivo el allanamiento y la captura del responsable", ha relatado De la Espriella en una publicación en redes en la que ha destacado que, "durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado".

Tras ello, "la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 del Código Penal) y amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos (artículo 188E)", ha indicado el presidente colombiano, antes de anunciar que "este sujeto acaba de ser cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la Justicia".

Al hilo de la publicación, en la que manifiesta que "las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables", De la Espriella enlaza una grabación de la vista telemática en la que el juez responsable afirma que "accede a la pretensión elevada por parte de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión".

La Fiscalía General colombiana informó el martes de la detención del "presunto responsable de amenazar de forma virtual a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda Aruachán", en un comunicado en el que apuntaba a la incautación de un ordenador y un teléfono móvil con "información relevante para avanzar en las actividades de verificación".

Sin embargo, no recogía el decomiso de drogas señalado por De la Espriella, que incluye en su publicación una fotografía del sospechoso y siete pequeñas bolsas de plástico transparente dispuestas sobre una sábana y que contendrían marihuana, según el presidente.