De la Espriella anuncia la muerte de un cabecilla del ELN con una imagen de su supuesto cadáver en una bolsa

Fuerzas de seguridad colombianas con el supuesto cadáver del cabecilla del ELN conocido como 'Resorte'. - ABELARDO DE LA ESPRIELLA/X

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este miércoles la muerte del cabecilla de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Ricardo Trigos Peñaranda, alias 'Resorte', durante un operativo de las fuerzas de seguridad en el municipio de Chinácota, Norte de Santander.

De la Espriella ha ilustrado su mensaje en redes sociales con una imagen de cuatro agentes de las fuerzas de seguridad posando con una bolsa en la que supuestamente estaría el cadáver de este "peligroso delincuente", cabecilla financiero del frente de guerra urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN.

"Era responsable de coordinar extorsiones, secuestros, homicidios y actividades relacionadas con el narcotráfico en Cúcuta y su área metropolitana. Registraba antecedentes por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio", ha enumerado el presidente colombiano.

De la Espriella ha señalado que con este "duro golpe" se impacta "directamente las finanzas criminales y la capacidad logística del ELN", una de las organizaciones armadas más antiguas de Colombia, presentes en unos 170 municipios, repartidos en alrededor de una veintena de departamentos.

"Que les quede claro a todos los grupos narcoterroristas: en Colombia no habrá un solo rincón donde puedan sentirse seguros para delinquir. Los perseguiremos con toda la fuerza legítima y la contundencia del Estado hasta desmantelar sus estructuras criminales", ha advertido.