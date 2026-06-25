De la Espriella da un mes a los grupos armados "para entrar en razón" y someterse al Estado colombiano

Archivo - Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este jueves que concede un mes a los grupos armados "para entrar en razón" y someterse al Estado de derecho. "En mi gobierno no habrá ofertas generosas", ha advertido.

"A esas personas que están al margen de la ley, disponen de un mes para entrar en razón, organizar su sometimiento al Estado de derecho", ha dicho De la Espriella durante la ceremonia de entrega de sus credenciales como presidente electo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De la Espriella ha enfatizado que durante su mandato no habrá "concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin", en alusión a la gestión del presidente saliente, Gustavo Petro.

"La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del 'Tigre' se acabó. La ley y solo el imperio de la ley", ha declamado aludiendo a como se hace llamar quien será el nuevo presidente de un país que, ha dicho, hereda "golpeado" y con las instituciones debilitadas.

"La persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la Presidencia de la república, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos el odio de clase", ha asegurado.

"Mi rival tenía el apoyo del régimen, el respaldo de los periodistas, la financiación de los grandes y oscuros contratistas del Estado. Yo, en cambio, solo contaba con Dios y con un pueblo exasperado por la opresión", ha dicho De la Espriella, prometiendo una vez más que gobernará para todos los colombianos.

Ante las advertencias de que bajo su mandato la oposición y los movimientos sociales podrían ver sus derechos cercenados, el presidente electo ha asegurado que "habrá garantías plenas" para "increpar las políticas del Gobierno" en los marcos que establecen la Constitución y las leyes.

Asimismo, De la Espriella ha anunciado que entre sus primeras medidas está la de poner en marcha una auditoría "exhaustiva" para conocer el estado de las cuentas públicas y "determinar el saqueo" que ya de por hecho.

De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Apenas 18.100 más que su oponente, el candidato del oficialismo Iván Cepeda, que se quedó con 12,7 millones.