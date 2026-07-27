De la Espriella designa al jurista Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante la ONU

Archivo - Bandera de Colombia en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha nombrado este lunes al jurista Mauricio Gaona como nuevo embajador del país latinoamericano ante la ONU.

Esta elección, según ha precisado la oficina del mandatario ultraderechista en un comunicado, responde al propósito de "recuperar el prestigio internacional del país con mérito, preparación y ética de Estado".

"Desde la ONU impulsará consensos, fortalecerá las alianzas estratégicas y defenderá la democracia, la seguridad y los intereses de Colombia. El Gobierno de la Patria Milagro estará representado ante el mundo por los mejores talentos del país", ha agregado la nota de prensa.

Anunciada la designación, el propio Gaona ha asegurado recibir este "honroso encargo con el rigor, la ética de Estado y la profunda responsabilidad" que, ha sostenido, "exige la representación de Colombia ante el escenario internacional".

"Asumo esta alta dignidad guiado por la primacía de la Constitución, la defensa del Estado de Derecho y el compromiso inquebrantable de honrar la voz y las instituciones de la República ante Naciones Unidas", ha manifestado el jurista en un mensaje publicado en redes.

Hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia a manos de la guerrilla del M-19 en 1985 en Bogotá, el nuevo embajador es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, así como magíster en Derecho Internacional y en Derecho de la Unión Europea.

Su trayectoria académica y profesional incluye instituciones como la Universidad París II Panthéon-Assas, McGill, Harvard o la Universidad de California en Los Ángeles.