Colombia.- De la Espriella eleva a 70 las extradiciones firmadas en sus primeros días como presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha elevado 70 el número de extradiciones firmadas a lo largo de sus 32 primeros días al frente del Gobierno del país, tras lo cual ha advertido que el territorio colombiano "no será refugio de criminales" ni espacio de "impunidad".

"Con las suscritas hoy, completamos 70 extradiciones en apenas 32 días de mandato", ha destacado el mandatario en un mensaje en redes en el cual ha aseverado que una de sus "secciones favoritas de la gestión de Gobierno" es la firma "implacable" de extradiciones.

A renglón seguido, el líder ultraderechista se ha mostrado "decidido a llevar al máximo nivel todos los mecanismos de cooperación internacional" en aras de combatir al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo, "sin contemplaciones y con absoluto apego a la ley".

"Estamos dando la pelea de frente, haciendo lo que en derecho corresponde y dejando un mensaje inequívoco: Colombia no será refugio de criminales ni territorio de impunidad", ha destacado De la Espriella.

Sobre esta cuestión, también se ha pronunciado en declaraciones a los medios el ministro de Justicia de Colombia, Iván Cancino, quien manifestando no poder dar nombres sobre las personas que serán objeto de extradición al calor de estas últimas firmas, ha precisado que esta cuestión es "un tema de todos los días, sin parar", y llevado a cabo en colaboración con la Corte Suprema de Justicia y con todos los estados requirientes, dentro del marco constitucional general.

Cabe recordar que entre las extradiciones ordenadas en este periodo por el jefe del Ejecutivo latinoamericano destacan, entre otras, la dictada a finales del pasado mes de agosto contra cinco integrantes de grupos armados que fueron negociadores de paz durante los diálogos impulsados por su predecesor en la Casa de Nariño, Gustavo Petro.

"He ordenado hacer efectiva la entrega y extradición a Estados Unidos de cinco ciudadanos, cuyas extradiciones ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional durante 2025, pero cuya entrega permanecía suspendida debido a la participación de estas personas como representantes en distintos procesos, mesas o espacios de diálogos adelantados por el gobierno anterior", anunció entonces en rueda de prensa.

Concretamente, se trata de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', cabecilla de la disidencia 'Comandos de la Frontera' que fue detenido en plena ronda de negociaciones con el Ejecutivo de Petro por participar en el envío de cocaína a Estados Unidos; Willinton Henao Gutiérrez, alias 'El Mocho Olmedo', quien fuera segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias 'Muñeca', líder de las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, todos ellos ya detenidos.