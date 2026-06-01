Colombia.- De la Espriella reta a Cepeda a sumarse al debate organizado por la revista 'Semana'

Abelardo de la Espriella, candidato a presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha instado este lunes al aspirante del oficialismo, Iván Cepeda, a aceptar la invitación de la revista 'Semana' para participar en un debate electoral de cara a la segunda vuelta que se celebra el 21 de junio.

Poco antes, Cepeda le había invitado a medirse en un cara a cara electoral, después de que durante la campaña se negara a participar en los debates con el resto de aspirantes y plantear hacerlo únicamente con quienes consideraba sus rivales de la ultraderecha, De la Espriella y Paloma Valencia.

Así, De la Espriella ha recogido el guante lanzado por el citado medio de comunicación, que ha enviado una carta a ambos aspirantes para un careo político el próximo martes 9 de junio a las 19.00, hora local. "Aquí está la fecha y la hora, debate en 'Semana'", ha escrito quien se hace llamar el 'Tigre'.

De la Espriella ha aprovechado para acusar una vez más a Cepeda de no aceptar el resultado de las elecciones, si bien el candidato de la izquierda ha explicado que esperará a pronunciarse hasta que se aclaren ciertas controversias con el censo electoral, a las que también ha hecho referencia el presidente, Gustavo Petro.

Asimismo, ha propuesto que sus candidatos a vicepresidente participen también en el debate, Aida Quilcué en el lado de Cepeda y José Manuel Restrepo como su número dos, pues Colombia también tiene que conocer "a sus respectivos reemplazos, por si alguno llegase a faltar por motivos de salud o cualquier eventualidad del destino".

Cepeda ha anunciado durante esta jornada su intención de debatir con una serie de condiciones que habrían de fijarse en los próximos días. Durante la campaña ya señaló que en caso de tener que participar en un cara a cara electoral no lo haría sometiendo "la dignidad" su proyecto político a "la cultura del espectáculo".

De la Espriella ha aprovechado el envite para, fiel a su estilo, responder de manera incendiaria y lanzar ataques de índole personal a su rival, animado por su triunfo en la primera vuelta de este domingo con el 43,7% de los votos frente al 40,9% de los conseguidos por Cepeda.

"¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo", ha dicho, en una amplia diatriba en redes sociales, en la que ha apelado incluso a las Fuerzas Armadas a estar pendientes de los resultados electorales.