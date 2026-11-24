Archivo - Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha señalado este martes a Ómar Pardo Galeano, alias 'Antonio Medina', como responsable del atentado con coche bomba en Villavicencio, capital del departamento de Meta, ocurrido durante la pasada noche que se saldó con un veintena de heridos.

'Antonio Medina' comanda varios frentes del Bloque Amazonas, que a su vez forma parte de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC que lidera Néstor Vera Fernández, conocido como 'Iván Mordisco'. "Vamos a ir tras él, lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que ha sembrado", ha dicho.

De la Espriella se ha trasladado hasta la capital de Meta donde se ha celebrado un consejo extraordinario de seguridad tras el atentado que se produjo ante la sede del Gobierno regional y que el presidente colombiano justifica por las operaciones que ha ordenado poner en marcha contra estos grupos armados.

"Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas y se riegan, es lo que están haciendo", ha comparado De la Espriella, que ha aprovechado para atizar de nuevo la estrategia de seguridad de la anterior administración, que incluía también procesos de negociación con estas estructuras.

"Lo que no vamos es a retroceder ni a negociar con el terrorismo (...) No nos podemos acostumbrar a lo que quería el gobierno pasado, que era conectar con la criminalidad", ha dicho el presidente colombiano antes los medios de comunicación.

De la Espriella ha incidido en que el "narcoterrorismo" no podrá con toda la fuerza del Estado y ha querido trasladar a la ciudadanía del departamento que no están solos en estos momentos difíciles. "Ya tenemos los recursos para toda esta reconstrucción que tiene que empezar cuanto antes", ha afirmado.

El atentado de este lunes en Villavicencio es el más aparatoso desde que De la Espriella asumió el cargo hace ahora poco más de tres meses, tiempo que ha aprovechado para bombardear una decena de veces posiciones tanto de las disidencias de las FARC como de otros grupos armados, como el Clan del Golfo, o el ELN.

Asimismo está cargado de simbolismo pues hace ahora diez años que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC, un pacto que a lo largo de la década se ha visto entorpecido tanto por las autoridades como por la violencia y proliferación de otros grupos armados.

El propio 'Antonio Medina' salió de la cárcel en 2017 tras sumarse a ese acuerdo de paz. Sin embargo, apenas un año después abandonó el proceso de desmovilización para refundar y liderar el Frente 28, que hoy hace parte del disidente EMC. Tras un breve amago de acercarse a las políticas de paz del gobierno anterior, pronto fue expulsado ante su flagrante falta de compromiso.