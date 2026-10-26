Colombia.- La Fiscalía de Colombia investiga si Petro otorgó 40 contratos a mujeres a cambio de favores sexuales

El expresidente colombiano Gustavo Petro - Mika Robles / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha abierto una investigación contra el expresidente colombiano Gustavo Petro después de la publicación de una noticia en la que se asegura que el exmandatario firmó más de 40 contratos a mujeres a cambio de favores sexuales.

La revista 'Semana' ha publicado que la Fiscalía trabaja ya para "establecer la línea de tiempo" de los hechos, aunque el organismo por el momento no ha publicado ninguna información oficial al respecto.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre agosto de 2022 y abril de 2023, periodo en el que Mauricio Lizcano ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

La información fue publicada por la periodista Vicky Dávila el domingo en la revista 'Semana', que cita a una funcionaria identificada como Deicy Jiménez, de 26 años, de cuyo testimonio se desprende que había una red de mujeres "instrumentalizadas" y "amarradas" con contratos, incluida ella misma, para prestar servicios sexuales al entonces presidente Petro.

Petro ya ha respondido a estas acusaciones con un comunicado en que denuncia un "intento coordinado" para "intromisión" en su vida íntima y sexual financiado por sectores al fines al actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. En mi vida personal no he sometido a ninguna mujer. Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones. Nunca he obligado a nadie", ha afirmado.

En concreto ha defendido las políticas sociales para beneficiar a sectores vulnerables mediante programas institucionales transparentes. "Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales. Jamás una persona que haya participado en esos programas públicos podrá decir que yo he hecho algo semejante", ha subrayado.

Petro ha aprovechado para defender su visión de la sexualidad, basada en la libertad y el respeto por los derechos de los demás. "Nunca he utilizado el poder público para obtener sexo, aunque sé lo que el poder puede provocar", ha recalcado.

Los abogados del exmandatario, liderados por Alejandro Carranza, han anunciado ya que interpondrán acciones legales contra la revista y la periodista Vicky Dávila por los delitos de injuria y calumnia.