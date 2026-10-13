Se fugan más de 40 personas de un centro de detención en el norte de Colombia

Archivo - Miembros de la unidad antidisturbios de la Policía de Colombia, UNDEMO (anteriormente conocida como ESMAD), durante una intervención policial - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 41 personas detenidas por delitos como hurto y narcotráfico en pequeñas cantidades se han fugado de un Centro de Traslado por Protección consiguiendo perderse entre las calles sin ser capturados, por medio un motín y de lo que las autoridades han descrito como "un montaje".

"Dijeron que una de las personas privadas de la libertad se sentía mal, pero todo fue un montaje", ha manifestado la gobernadora del departamento del Magdalena, Margarita Guerra, en declaraciones a la emisora colombiana RCN.

Los detenidos --por delitos como hurto y microtráfico-- lograron salir del penal y perderse entre las calles del sector, sede de barrios residenciales, supermercados, el polideportivo y la terminal de transportes.

Al calor de los hechos, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha decidido retirar al jefe de Policía de Santa Marta, Yeison López, "por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos (...), por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo" realizado en la víspera, el domingo, en "la vía Santa Marta - Barranquilla, a la altura de Tasajera".

"No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde", ha subrayado, aclarando que "en este Gobierno, la cobardía no tiene cabida".

De cualquier modo, ha pedido "tranquilidad a la comunidad" incidiendo en que "no se trata de delincuentes de alta peligrosidad" y en que, bajo su mando, las autoridades están "desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos".

Mientras, "el coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia", a la espera de que llegue esta misma semana "el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante". "Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio", ha espetado.