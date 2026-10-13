El Gobierno de Colombia confirma una menor muerta en el bombardeo sobre posiciones del Frente 33 en Catatumbo

Archivo - Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa de Colombia. - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha confirmado este martes la muerte de una menor de edad en el bombardeo que el Ejército lanzó el pasado sábado sobre posiciones de la disidencia del Frente 33 en Norte de Santander, en la convulsa región de Catatumbo.

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, ha detallado que entre los cuatro fallecidos hay una joven de 16 años y ha denunciado el reclutamiento forzado al que se ven sometidos los menores de edad, una "práctica que los expone a las hostilidades de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario".

Mora ha defendido que esta operación, la cuarta de estas características desde que asumió como presidente Abelardo de la Espriella, "estuvo dirigida contra objetivos militares previamente identificados y delimitados" y que se realizó bajo todas las "medidas para proteger a la población civil".

El propósito de la misión, ha incidido Mora, es proteger a las comunidades rurales del municipio de Tibú de las acciones de la disidencia del Frente 33 y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo enfrentamiento ha provocado una grave crisis humanitaria en la región, que se alarga desde enero de 2025.

"Estos grupos han destruido numerosas viviendas mediante ataques con drones cargados con explosivos y han sembrado campos minados que persisten en la región y ponen en riesgo a la población civil", ha advertido el ministro de Defensa.

La operación se ha saldado con decenas de incautaciones de armas de fuego y de "abundante" munición, además de la ubicación de tres campamentos con áreas preparadas para el combate, el uso de explosivos, e incluso con un búnker. De igual forma, ha informado de que tres militares resultaron heridos durante el operativo.

"Las fuerzas militares reafirman su compromiso con la defensa de la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional, el Estado continuará empleando todas sus capacidades legítimas dentro de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario para proteger al pueblo colombiano", ha reafirmado.

CUARTO BOMBARDEO DESDE LA LLEGADA DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Este bombardeo ha sido el segundo que el Ejército ha lanzado sobre el Catatumbo desde que De la Espriella está en Casa Nariño, pero el primero contra el Frente 33 --una facción del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de la disidencia de las extintas FARC bajo mando de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'--.

El primero se ejecutó el 10 de agosto contra posiciones de la guerrilla del ELN, mientras que las otras dos operaciones aéreas tuvieron lugar en el departamento de Guaviare; una contra el EMBF de 'Calarcá' y otra contra la disidencia rival del Estado Mayor Central (EMC) que lidera Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. Las tres operaciones dejaron más de 40 muertos, entre ellos seis menores de edad.